Vali çocukla çocuk oldu

Fatih Karaman-Tokat/YENİÇAĞ

Tokat Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle Millet Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Köklü, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemini vurguladı:

“Plastik kullanımını azaltmak ve atıklardan kurtulmak hepimizin görevidir. Belediyeler, özel idare ve valilik olarak geri dönüşümde büyük özen gösteriyoruz. Yerel yönetimler olarak bu konuda kararlıyız. Bugün burada çocuklarımızla farkındalık oluşturmak için bir aradayız. Okullarımızda da plastik kullanımını azaltarak, geri dönüştürülebilir ve organik malzemelere yöneliyoruz. Umarız çocuklarımız, bizlerden daha bilinçli bireyler olarak yetişecek. Amacımız, çocuklarımızda çevre duyarlılığı oluşturarak onları çevreye saygılı nesiller olarak yetiştirmektir.”

Vali Köklü, etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi, onların çevre konusundaki fikir ve heyecanlarını dinledi, çeşitli hediyeler verdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Sabri Küyük, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selim Boyraz ve çocuklar katıldı.