Vali Davut Gül'den çok konuşulacak açıklama: İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri

Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da suç oranlarına dair önemli açıklamalar İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı. Vali Gül, gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalında İstanbul’un güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Davut Gül, İstanbul’un güvenliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Küçük yerlerde, parklarda belediyelerin kameraları var. Daha meydanlarda, yollarda, kavşaklarda da emniyetimizin kameraları var. İstanbul'daki kamera sayımız iki katından fazlaya çıkacak. İçişleri Bakanlığı, ASELSAN'la bir protokol yaptı, ihtiyaç olan her yere şu an emniyet kamera takıyor. Bu kameralar neticesinde de hem caydırıcılık anlamında önemli bir etkisi olacak. Hem de suçların faili meçhul kalmaması anlamında önemli bir etkisi olacak."

"SON DÖRT YILDIR BİR TANE FAİLİ MEÇHUL CİNAYET YOK"

İstanbul’un nüfusuna göre dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi olduğunu savunan Vali Gül, “Bizde son dört yıldır bir tane faili meçhul cinayet yok. Bizim bundan dolayı araç sayılarımızın artması, polis sayımızın artması, Kamera sayımızın artması, alanda faili meçhullerin azalması, aranan kişilerin yakalanması neticesinde bütün suç türlerinde olay sayılarımız bir önceki yıla göre azalma gösterdi" şeklinde konuştu.

İSTANBUL GÜVENLİK AÇISINDAN ORTA SIRALARDA

Uluslararası raporlara göre, İstanbul güvenlik açısından dünyada orta sıralarda yer alıyor. Forbes Advisor’ın yaptığı araştırmada İstanbul, 100 üzerinden 61,10 puan alarak genel güvenlik değerlendirmesinde orta seviyede konumlandı.

Araştırmaya göre, İstanbul’un:

Suç riski: 33 puan

Kişisel güvenlik riski: 13 puan

Sağlık güvenliği: 36 puan

Altyapı güvenliği: 26 puan

Dijital güvenlik riski: 25 puan olarak değerlendirildi.

İSTANBUL'UN SUÇ HARİTASI: ESENYURT ZİRVEDE

İstanbul’da ilçelere göre suç oranlarını ortaya koyan bir rapor, Esenyurt’un en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe olduğunu gösterdi.

2024 yılı verilerine göre: Esenyurt, en yüksek suç oranıyla ilk sırada. İkinci sırada Fatih (16.283 suç), üçüncü sırada ise Küçükçekmece (14.977 suç) yer aldı.

TÜRKİYE GENELİNDE SUÇ ORANI VERİLERİ

Türkiye genelindeki suç oranlarına bakıldığında, en yüksek suç oranına sahip şehir Aydın (yüz binde 970) oldu. Buna karşılık, suç oranının en düşük olduğu şehir ise Adıyaman (yüz binde 156) olarak kaydedildi.