Vali Eldivan şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vali Eldivan şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, iftarda Şehit Fatih Kostik'in ailesine misafir oldu.

Şeyhhayran Mahallesi'nde yaşayan aileyle birlikte orucunu açan Vali Eldivan, şehitlerin fedakârlıklarının unutulmadığını ve onların emanetlerine her zaman sahip çıkılacağını vurguladı. Vali Eldivan, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin hatırasını yaşatmanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu ifade ederek, devletin ve milletin, şehit ailelerine her zaman minnettar olduğunu belirtti.

Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse eşlik etti.

Vali Eldivan şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

Vali Eldivan şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

Vali Eldivan şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

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