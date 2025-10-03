Vali Erol, 4-6 yaş Kur’an kursu açılış programına katıldı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile hayırsever Ali-Fatma Baki çifti tarafından yaptırılan 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılış programına katıldı.

Altınordu ilçesi Şahincili mahallesinde bulunan Hz.Hamza Camii yanına yapılan 4-6 Yaş Kur’an Kursu binasının açılış programına, Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Müftüsü Ali Çakmak, Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez, bazı daire müdürleri, hayırsever Ali-Fatma Baki çifti ve vatandaşlar katıldı.

İnşaatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile hayırsever Ali-Fatma Baki çifti tarafından tamamlanan ve 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine yetişen ve minik öğrencilere hizmet verecek olan Ali-Fatma Baki 4-6 Yaş Kuran Kursu açılış programı, Zeynep Çongara’nın Fatiha suresini okumasıyla başladı. Ardından, ‘Uğur Böcekleri Sınıfı’ndan Ülkü Meva “Selamlama” şiirini okudu.

‘Kelebekler Sınıfı’ndan Asel Duru Albayrak, Ömer Asaf Akarsu, ‘Yıldızlar Sınıfı’ndan Amine Zümra Özdemir, Göktuğ Demir “Neden Buradalarmış”, ‘Çalışkan Arılar Sınıfı’ öğrencileri ise “Güzele Selam” rond gösterisi sundu. Minik öğrenciler ‘Gazze’ye selam’ diyerek, balonlar uçurdu.

Program, 4-6 yaş öğrencisi Ömer Tahir Demir’in İkra suresini, Ebrar Alya Ekiz’in de mealini okumasıyla devam etti.

Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Çakmak, “Hayırseverlerimizin katkıları ile yapılan 4-6 yaş grubu Kur’an Kursumuzun bugün açılışımızı yapıyoruz. 4-6 yaş grubu Kur’an Kursları ne kadar fazla olursa, maneviyatı güçlü çocuklarımızın sayısı da o oranda artacaktır. Bir aydır Ordu Müftülüğü görevindeyim. Bundan sonraki süreçte 19 İlçemizde çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek.” diye konuştu.

Altınordu ilçe Müftüsü Abdullah Söylemez de konuşmasında, “2023 yılında hayırsever Baki ailesinin talebi üzerine Şahincili mahallesinde 4-6 yaş Kur’an Kursumuzu hayata geçirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Eylül ayında eğitime başladık. 4 sınıfta 60 öğrencimiz eğitime başlamış oldu. Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Valimiz Sayın Muammer Erol’a da teşekkür ediyoruz.” dedi.

Hayırsever Ali Baki ise yaptığı konuşmada, “Hepiniz açılışımıza hoşgeldiniz. Böyle bir ilim yuvasında katkımız olsun istedik. Başardık. Çocuklarımızın burada sesini duydukça bizlerde mutlu oluyoruz.”diyerek, duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Vali Muammer Erol, hayırsever Ali-Fatma Baki çiftine plaket verdi.

Daha sonra, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılan dua ile Ali-Fatma Baki 4-6 Yaş Kuran Kursu’nun açılış kurdelesi Vali Muammer Erol, diğer protokol üyeleri ile hayırsever Ali-Fatma Baki tarafından kesildi.