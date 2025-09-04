Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu

ORDU / ALİ YAZAN

Vali Muammer Erol, Altınordu ilçesi Akyazı mahallesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapımına başlanan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu.

Yapımına 2024 yılı Nisan ayında başlanan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatını gezen Vali Muammer Erol, inşaatın son durumu ve çalışmalar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatının süratle yapımının devam ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, huzurevi inşaatının planlanan süreden 7-8 ay önce tamamlanarak, 2025 yılı Kasım ayında hizmete açılacağını söyledi.

Harun Tan, yeni yapılan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi’nin, 43’ü tek kişilik, 30’ çift kişilik odalarda olmak üzere toplamda 103 kişiye hizmet vereceğini, Huzurevi sakinlerinin, içerisinde küçük bir mutfağı, mini buzdolabı, vestiyeri, müstakil tuvalet ve banyosu olan modern odalarda kalacağını ifade etti.

Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatının yapımını üstlenen yüklenici firma yetkilileri de bir yandan huzurevi binasının iç tefrişatını yaparken, diğer yandan çevre düzenlemesine başladıklarını belirterek, planlanandan çok daha önce Huzurevi inşaatını tamamlayacaklarını kaydettiler.

Ahmet Cemal Mağden Huzurevi bünyesinde yapılmakta olan ve içerisinde hobi, etkinlik alanları, kuaför hizmetlerinin verdiği mekan ve mescit yer alan sosyal tesisleri de inceleyen Vali Muammer Erol, Huzurevi sakinlerinin her türlü hava şartlarında sosyal tesise ulaşımlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasını istedi.

ÖZEL CUMHURİYET BAKIM MERKEZİ’NDE İNCELEMEDE BULUNDU

Vali Muammer Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında yaptığı incelemenin ardından Altınordu ilçesi Cumhuriyet mahallesinde sahipliğini Sefer Çıtak’ın yaptığı Özel Cumhuriyet Bakım Merkezi’ni inceledi.

İnşaat çalışması ve tefriş işlemleri tamamlanan ve yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan Özel Cumhuriyet Bakım Merkezi’ndeki odaları ve birimleri gezen Vali Erol, Bakım Merkezi sahibi Sefer Çıtak’tan bilgi aldı.

Bedensel engelli bireylere hizmet verecek olan Özel Cumhuriyet Bakım Merkezi 75 kişiye hizmet verecek.