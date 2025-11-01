Ali Yazan / Ordu

Arıcılık Araştırma Enstitü Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, çalıştayın amacının daha önce yapay zekâ teknolojileri ve arıcılık ortak temasında çalışmalar, projeler yürüten akademisyenleri, firmaları, girişimcileri enstitü araştırmacıları ile buluşturarak TAGEM, TÜBİTAK, AB fonlarına projeler geliştirmek olduğunu, yapay zeka teknolojilerinin arıcılık içinde büyük imkanlar sunduğunu söyledi.

Çalıştay programı, yürütülmüş çalışmaların, projelerin sunulması ve ardından yeni proje fikirlerinin tartışılması şeklinde yürütülürken, ziyaretçilere Enstitü laboratuvarları ve arı ürünleri ar-ge teknik gezi düzenlenerek Enstitü araştırma alt yapısı tanıtıldı.

Çalıştay sonunda alanında yetkin akademisyenler ve Enstitü araştırmacıları arasında işbirlikleri oluşturuldu, morfometrik ölçümlerde, varroa tespitinde, polen tanımlamada görüntü işleme yöntemleri, hastalık tespitinde arı aktiviteleri kullanımı, ses ve titreşim verileri kullanılması gibi önemli proje fikirleri üzerinde duruldu.

Çalıştay programı, katılım sağlayan öğretim görevlilerine teşekkür belgelerinin Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyelerinin verilmesinin ardından tamamlandı.