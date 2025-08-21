Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı

Ali Yazan/ Ordu

Vali Erol beraberinde Aybastı Kaymakamı Halil İbrahim Akın, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ve teknik personel ile birlikte hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere Ordu Valiliğince verilen barınak izinlerini mahallinde kontrol ederek, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı noktasında incelemelerde bulundu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay’dan detaylı bilgi aldı.

Mera varlığının 49.346 hektar olduğunu, İlimiz mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanların davalı taşınmazlar hariç tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının tamamlandığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, “İlimiz sınırları içerisinde bulunan mera, yaylak ve kışlaklardan istifade etmek amacıyla çiftçilerimiz tarafından yapılan hayvancılık amaçlı barınak izni talepleri, başvuruda bulunan çiftçilerin tahsis kararı kapsamına girip girmediği, kadim kullanım hakkının bulunup bulunmadığı, ikametgah durumu, hayvan sayıları, hayvanların işletmeye kayıt tarihleri, barınak tesis edilecek alanın konumu, yaylakların otlatma kapasitesi, özellikleri gibi kriterler dikkate alınarak, 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği kapsamında incelenmekte, şartları mevzuata uygun olan çiftçilere Müdürlüğümüzce hazırlanan barınak taahhütnamesini imzalamaları halinde İl Mera Komisyonunca geçici barınak izni verilmektedir” dedi.

Aybastı İlçesi, Perşembe Yaylası Sıraç, Eceli, Esenli, Ortaköy obalarını gezerek incelemelerde bulunduğunu belirten Vali Muammer Erol, “ilimiz sınırları içerisinde bulunan yaylak ve kışlaklarda, hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında Valiliğimizden izin alınarak inşa edilen geçici barınaklar, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından mahallinde denetlenmekte, barınak taahhütnamelerine ve izin şartlarına uygun olmadığı tespit edilen yapıların geçici barınak izinleri İl Mera Komisyonunca iptal edilerek, bu yapılar haklarında yasal işlem yapılması için ilgili Kaymakamlığa bildirimde bulunulmaktadır” diye konuştu.

Vali Erol, “Bu kapsamda bugün ziyarette bulunduğumuz obalarda hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere Valiliğimizce verilen barınak izinlerini mahallinde kontrol ederek, amacı dışında kullanılıyor mu diye bakıyoruz. Yerinde kullanılmayan varsa tespit edildiği durumda bu yapılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır” şeklinde konuştu.

“Kaçak yapıya izin vermiyoruz. Vermeyeceğiz .Yaylaları işgalden kurtaracağız” diyen Vali Erol, “Öncelikle yanlış yapmaktan vazgeçeceğiz. Hayvancılık yapılacak yerde sadece sayfiye yeri gibi kullanmak doğru değil. Takipçiyiz. Alınan kararlara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır” diye konuştu