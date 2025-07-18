Vali Erol, ÇED başvurusu incelemesinde bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vali Erol, ÇED başvurusu incelemesinde bulundu

Vali Muammer Erol, ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımlar, mevcut işletmelerin kapasite artırımı veya alan genişletilmesi süreçlerinde yapılması gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurularını yerinde değerlendirme uygulamasını sürdürüyor.

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

Vali Muammer Erol, ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımlar, mevcut işletmelerin kapasite artırımı veya alan genişletilmesi süreçlerinde yapılması gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurularını yerinde değerlendirme uygulamasını sürdürüyor.

Ordu’da göreve başladığı günden buyana İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne yapılan ÇED başvurularını ilgili kurum yöneticileri ile birlikte mahallinde görerek karar verilmesini sağlayan Vali Muammer Erol, ÇED başvurularını yerinde görme ve değerlendirme uygulamasını bugün de devam ettirdi.

Vali Muammer Erol, beraberinde ilgili kurum yöneticileri ve uzmanlarla birlikte Fatsa ilçemize giderek, ÇED başvurusunda bulunan yatırımcı ve işletmelerin taleplerini yerinde inceledi ve değerlendirmelerde bulundu.

ÇED başvurusunda bulunan işletmenin yatırım yapacağı araziyi bizzat inceleyen Vali Muammer Erol, arazinin uygunluğu hakkında ilgili kurum yöneticilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Yerinde yapılan arazi incelemesinin ve değerlendirmelerin ardından, yatırımcının ÇED başvurusu ile ilgili karar verildi.

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