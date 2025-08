Vali Erol: Futbolda "Centilmenlik Yılı" ilan edilecek

ORDU / ALİ YAZAN

Vali Muammer Erol, 2025 yılı Temmuz ayında asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili basın bilgilendirme toplantısının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“KAYITLARDA SAHTE İKAMET PEŞİNE DÜŞÜLMEMELİ, OKUL İDARECİLERİ ZORLANMAMALI”

“Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul kayıtları devam ediyor. Okul kayıtlarıyla ilgili yaklaşık 10 bin yeni kayıt olacak. İlkokul ve ortaokullarda 120 bin civarında öğrencimiz var”diyen Vali Erol, İlk ve ortaokul kısmında özellikle velilerden eve en yakın okul, en iyi okuldur sözünü hatırlarından çıkarmamalarını istedi.

Herhangi bir şekilde “falanca okula çocuğumu vereyim” diyerek, sahte ikamet peşine düşülmemesi gerektiğine dikkat çeken Vali Muammer Erol, ”Böyle bir durum olursa ne olur? Bunu tespit ettiğimizde o sahteliği yapan, sahte evrak üreten veli de dahil olmak üzere biz o işi yapan idarecilerle ilgili gerekli soruşturmayı yapıyoruz. Bu durumu kimseye tavsiye etmem. İleride çocuğunuza, ‘seni bu okulda okutmak için gittim sahte bir ikamet belgesi buldum, onunla da seni buraya kaydettirdim, ne de güzel okudun’ filan demek, anneye, babaya, veliye ne kazandırır? Ondan sonra o çocuğa, o anne baba doğruluğu, dürüstlüğü, hakka saygıyı nasıl öğretir ya da okulda biz o çocuğa nasıl öğretiriz. Dolayısıyla temelde etik bir problem var diye düşünüyorum. Burayı da kimse aşmasın, aşarsa biz bildiğimiz, gördüğümüz yerde müdahale ederiz”diye konuştu.

Vali Muammer Erol, yeni öğrenci kaydı yaptıracak velilerden bu konuda herhangi bir yanlışı tercih etmemeleri ve yanlışa da okul idarecilerini zorlamamaları gerektiğinin altını çizdi.

“İLİMİZDE 3 BİN KİŞİLİK YURT HAYATA GEÇİRİLECEK”

Üniversitede kayıtların devam ettiğini söyleyen Vali Erol, “Ordu Üniversitemizde yaklaşık 20 bin civarında öğrencimiz var. Yine kayıtlarla ilgili üniversite öğrencilerine yönelik olarak şunu söyleyebiliriz; şehrimizdeki üniversitede olan bölümlerden herhangi birisini okumak için dışarıya gidecek bir öğrenci varsa eve en yakın okul, en iyi okul meselesi aslında üniversite için de geçerlidir diye düşünüyorum. Daha fazla yorum özel tercihlerine karışmak olur ki onu da yapmayız.”dedi.

Ordu’ya okumak için gelecek olan üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacı olacağını belirten Vali Erol, “Gençlik ve Spor Bakanlığının eğer hemen yer bulabilirsek 1000 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapma konusunda bir ödeneği var. Yeter ki yer bulunsun yaparız diye. Biz şimdi onu bulmaya çalışıyoruz ama bir yandan da şöyle bir şey daha yeni gündeme geldi. Bakanlarımız seviyesindeki bu istişareler yapıldığında şöyle bir şey çıkmış; tabi yangın hassasiyeti de var. Apartman tarzında yapılıpta kiralanıp yurda dönüştürülen yerleri terk edelim ve hakikaten olması gerektiği gibi yurt yapma noktasındaki açığımızı en kısa zamanda kapatalım çalışması olmuş. Gençlik ve Spor Müdürümüzün bize verdiği haber eğer yer bulabilirsek o planlamada 3 bin kişilik bir yurt Ordu’ya ilaveten yapılabilme konusunda üst seviyede alınmış bir karar var, bizden yer bulunmasını bekliyor. İnşallah en kısa sürede belediyelerimizin de katkısıyla bu planlanan yatırımların hayata geçirilmesi adına üzerimize düşeni eksiksiz yaparız diye ümit ediyoruz”şeklinde konuştu.

“FUTBOLDA CENTİLMENLİK YILI İLAN EDİLECEK”

Vali Erol, “Bu yıl 3. Lig’de üç tane takımımız var. Üçü de aynı grupta farklı yapılanma var bölgesel lig. Bunun getirdiği artılar ve riskler bulunuyor. Şimdiden alacağımız tedbir nediri kulüplerimizle konuşuyoruz. Stadın isim hakkı sponsorluğunun reklam bedeli karşılığında verilmesi konusunda diğer illerde yapılan bir uygulamayı Bakanlıktan aldığımız protokolle burada da yapabiliriz diye bir duyuruyu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz yaptı. Gelen teklifler değerlendirilecek. Oradan elde edilecek gelirin %25’i Gençlik ve Spor Bakanlığına geriye kalanı ildeki stadı kullanan iki takıma pay edilecek. Takımlarımıza bir can suyu, bir nefes olma ihtimali de var. Riskler konusun yakın ilçeler daha fazla gidip gelecek. Kulüp başkanları ile de görüştüm. Futbola emek vermiş bir grup Ordulu geldi onlarla da konuştum tamam dediler. Öneri onlardan geldi. Kimse yapmasa bile biz ‘centilmenlik yılı’ ilan edelim bunun arkasında durma konusunda elimizden gelen gayreti takımlarımızla, futbolcularımızla, seyircimizle gösterelim. Olabilecek riskleri, kötülükleri, cezaları daha olmadan ön alalım.” dedi.

“AİLE TRÜBÜNÜ BÖLÜMÜ TAHSİS ETTİK”

Konuşmasını sürdüren Vali Erol, “Valilik görevim nedeniyle profesyonel iyi bir futbol izleyicisiyim. Her hafta maç izliyoruz. Kapalı trübünde her iki takımın futbolcularının olduğu kulübeler var. O külübelere yakın noktalardaki seyirciler daha etkili tezahürat yapıyorlar. O, etkili tezahüratlarda kulüplere ceza olarak dönüyor. İstenmeyen kavgaya, gürültüye sebep oluyor. Saha dışına taşacak can sıkıcı olaylar olabiliyor. Bizler bu duruma asla müsaade etmeyiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz aile trübünü olarak ayrı bir bölüm hazırlıyor. Maçları izlemeye gelecek aileler için tahsis edilmiştir. Aileler kendilerine ayrılmış özel yerde çok rahat şekilde küfürsüz, kavgasız maç izleyebileceklerdir. Futbol erkek oyunu değil artık kızlarımızın da oynadığı bir oyun. Ailelerimiz artık, aile trübünü bölümünde maçları keyifle rahat bir şekilde izleyecek” diye konuştu.

“İNTİHAR VAKALARINDA HEP BERABER BİR GAYRET İÇİNDE OLALIM”

Toplantılarda özellikle intihar vakalarına dikkat çeken Vali Erol, “Hepimizi derinden üzen, canımızı yakan vakalar” diyerek, 2025 yılının ilk yedi ayında toplam yirmi dokuz (29) intihar olayı meydana geldiğini, İntihar vakalarından beş (5) tanesinin Temmuz ayı içerisinde gerçekleştiğini ifade etti ve vakaların Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirilerek, sosyal araştırmacılar tarafından inceleniyor. Değişik yaş grupları ve değişik sebeplerle insanlar hayatlarına son veriyor” diyerek, konuşmasını tamamladı.