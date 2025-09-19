Vali Erol, gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek programı düzenledi

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ordu Polis Evinde düzenlenen yemek programına, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı İkmal Albay Hakan Oktay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Savcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Askerlik Şube Başkanı Per. Asb. Kd. Bçvş. Gökhan Ayhan,

İl Müftüsü Ali Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.



Vali Muammer Erol, gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin masalarını tek tek dolaşarak yakından ilgilendi, hal ve hatırlarını sordu.



Yemek programı, İl Müftüsü Ali Çakmak, tarafından yapılan dua ile sona erdi.