Vali Erol, Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı

ORDU / ALİ YAZAN

Vali Muammer Erol, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’na açılan stantları ziyaret etti.

Beraberinde, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Dursun Tüzün, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Tınkır ile stantları ziyaret eden Vali Muammer Erol, yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Halk Sağlığı Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde sağlık konusunda vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri icra ettiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Dursun Tüzün, açılan stantlarda sağlıklı beslenme, sağlık için hareketlilik, öğrencilere ve vatandaşlara psikolojik danışmanlık, sigaranın zararları, sigarayı bırakma yöntemleri, tansiyon, diyabet, gibi kronik hastalıklara karşı nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında vatandaşlara bilgilendirmede bulunulduğunu söyledi.

Hafta boyunca her gün ayrı temayla vatandaşlara çeşitli hizmet ve bilgilendirme yapılacağını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğret. Üyesi Dursun Tüzün, bugün başlayan haftanın ilk temasının “Nefesimiz Dumansız, Hayatımız Sağlıklı Olsun” sloganı ile tütün kullanımının azaltılmasına yönelik faaliyette bulunulacağının altını çizdi.

Bireylerin sağlıklı beslenmesi ve yaşam biçimlerinin iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığınca her yıl düzenlenen 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulacak.