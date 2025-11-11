YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, Gülyalı ilçemizin Turnasuyu mahallesinde İbrahim Yeşilyurt adlı üreticinin bahçesinde yapılan kivi hasadına katıldı.

Kivi hasat programına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, İl Tarım ve Orman Müdür Bayram Ay, ODÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Öner, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça katıldı.

Kivi hasadı yapan bahçe sahibi İbrahim Yeşilyurt’a kolay gelsin dileklerini ileterek, ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulunan Vali Muammer Erol, Ordu Kivisi’ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleriyle 2019 yılında coğrafi işaret alındığını hatırlatarak, “Üreticilerimizin Ordu Kivisinin pazar değerini koruyarak marka değerine zarar vermemeleri adına kivilerini tam olgunluğa erişmiş halde hasat etmeleri gerekmektedir. ‘Ordu Kivisi’ marka değerinin korunması için erken hasattan kaçınılmalıdır.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdür Bayram Ay ise yaptığı konuşmada, “İlimizde kivi üretiminin arttırılması amacıyla birçok proje uygulanmıştır. Bu kapsamda gerek Bakanlığımız kaynakları, gerekse yerel kaynaklar kullanılarak son yıllarda yaklaşık 1.000 dekar yeni modern kivi bahçeleri kurularak kivi alanımız yaklaşık 4 bin dekara çıkarılmıştır. Yıllar itibarı ile değişiklik gösteren rekoltemizin 2025 yılında yaklaşık 6 bin 500 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Elde edilen bu rekolte ile ilimiz ekonomisine bu yıl yaklaşık 520 milyon TL katkı sağlanmış olacaktır. Yeni tesis edilen bahçelerimizin de tam verime geçmesi ile birlikte rekoltemiz daha da yükselecektir.”diye konuştu.

Kivi üreticisi İbrahim Yeşilyurt, 1993 yılında babası Mustafa Yeşilyurt ile birlikte kivi yetiştirmeye karar verdiğini belirterek, 8 dönüm alanda 20-25 ton kivi aldığını ifade etti ve katılımlarından dolayı Vali Muammer Erol'a teşekkür etti.

Ordu Kivisinin hasat programı dolayısıyla Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri kivi toplayarak, hasatta bulundu.