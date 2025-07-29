Vali Erol, Küpkaya Kanyonu’nunda incelemede bulundu

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Vali Muammer Erol, Ulubey İlçesi Kardeşler Mahallesi'nde bulunan, doğal güzelliği ile büyüleyen Küpkaya kanyonunun da incelemelerde bulundu.

Vali Erol, Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Türkiye Tanıtma ve Kültürümüzü Yaşatma Platformu Ordu İl Başkanı Muzaffer Günay’ın da hazır bulunduğu inceleme programında Ordu il merkezine 32 km, Ulubey ilçesine 9 km mesafede görülmeye değer bir doğal güzelliğe sahip olan Küpkaya kanyonunun turizm açısından bölgeye önemli potansiyel kazandırdığını söyledi.

Küpkaya kanyonunun olduğu yerde turistik işletmesi bulunan Fedai Bayram da Vali Erol’a kanyonu gezdirerek, kanyonda ihtiyaç duyulan köprü yapımı, yapılması gereken çalışmalar ve talepler hakkında detaylı bilgi verdi.

Türkiye Tanıtma ve Kültürümüzü Yaşatma Platformu Ordu İl Başkanı Muzaffer Günay ise yaptığı konuşmada, “Amacımız, kültürel, sanatsal ve yöresel zenginliklerimizi koruyarak gelecek nesillere hak ettiği düzeyde aktarmak ve yaşatmaktır” diyerek, gösterdiği yakın ilgi ve desteği dolayısıyla Vali Muammer Erol’a teşekkür etti.

Vali Muammer Erol, Küpkaya kanyonunun yer aldığı Kardeşler mahallesinde atıl durumda olan eski okul binasında da incelemede bulundu.