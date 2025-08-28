Vali Erol, Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Muammer Erol, Ordu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde yapımı hızla devam eden 1.200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.


Ordu Şehir Hastanesi inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak bitirilmesi gereken ulaşım, elektrik, telekomünikasyon, doğalgaz, atık su ve temiz su şebekesi ile dere ıslah çalışmalarını yerinde gören Vali Erol, çalışmalarda karşılaşılan sorun ve sıkıntılar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, yüklenici firma Proje Müdürü Yalçın Sekmen ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatı ve altyapı çalışmalarının ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirten Vali Erol, Ordu Şehir Hastanesinin planlanan sürede hizmete açılması için her kurumun üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içinde olduğunu vurguladı.

Vali Muammer Erol’un Ordu Şehir Hastanesi inşaatında ve altyapı çalışmalarındaki inceleme programına, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, DSİ 77. Şube Müdürü Mehmet Kurul, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Yayla da eşlik etti.

