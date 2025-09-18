Vali Erol, Ordu Ticaret Festivali’nin açılış programına katıldı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen Ordu Ticaret Festivali'nin açılış programına katıldı.

Tayfun Gürsoy Parkı’nda gerçekleştirilen Ordu Ticaret Festivali'nin açılış programına, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve iş insanları katıldı.

19 Eylül İlköğretim Okulu önünden kortej yürüyüşüyle başlayan program, Tayfun Gürsoy Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Ordu Ticaret Festivali'nin açılış konuşmasını Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel yaptı.

Karlıbel, Ordu Ticaret Festivali’nde 54 firmanın yer aldığını belirterek, amaçlarının Ordu ekonomisine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Karlıbel, aynı zamanda Ordu’nun tanıtımının da amaçlandığı festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, festivalin Ordu’nun yerel markalarının ulusala hatta uluslararası alanda tanıtımına da katkıda bulunacağını belirterek, “Ordu’muzun markalarını ve ulusal markaları burada tanıtmak başlı başına bir olay. Bir ürünü üretebilirsiniz ama onun nihai tüketiciye ulaştırmak için eğer bu zinciri kuramazsınız çokta başarılı olamazsınız. Bu anlamda tanıtım çok kıymetli” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler konuşmasında, festivalin Ordu için önem arz ettiğini belirterek, hem şehrin tanıtılması hem de ekonomisi ile ilgili önemli bir adımın atıldığını dile getirdi.

Başkan Güler, festivalin geleneksel hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, festivalin oluşumunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin hem şehrin ekonomisinin hem de tanıtımına katkı sunacağının altını çizen Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla Ordu artık dışarıda tanınan ve 19 ilçesi ile büyük ilgi gören bir kent haline geldi. Bu festivalleri artık dışarıdan gelen markaların yanına kendi markalarımızı da tanıtmak için büyük fırsat olarak görüyorum. Ordu’nun yöresel ürünlerini markalaştırıp artık dünyaya açma zamanının geldiği düşüncesindeyim. İlerleyen süreçte şehrimiz için bir fuar merkezi düşüncemiz var. Bunu kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak 8 şirketimiz çeşitli alanlarda fındık haricinde ürün üreterek kendi markalarını oluşturdu. Tarımdan Sanayi ürünlerine kadar geniş yelpazesi olan bu çeşitliliği artık daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Bu çalışmaları Ordu Ailesi çatısı altında gerçekleştireceğiz. Ben tekrar bu festivalde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diyerek, sözlerini tamamladı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise yaptığı konuşmada, organizasyonun yalnızca ekonomik hareketlilik yaratmayacağını, aynı zamanda kentin tanıtımına, turizmine ve sosyal hayatına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Tepe, Ordu’nun ticari hafızasında yepyeni bir pencere açacak, yerel kalkınmaya katkı sağlayacak ve şehir ekonomisini birlikte büyütecek çok kıymetli bir adımın hep birlikte atıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Ordu ticaret festivali yalnızca bir alışveriş etkinliği değil aynı zamanda bu şehrin üretim gücünün, esnaf dayanışmasının yerel ekonomisinin ve turizm potansiyelinin geliştirildiği stratejik bir kalkınma hamlesidir. Bugün burada attığımız bir adım yalnızca bugünü değil geleceği de planlamaktır. Çünkü çok iyi biliyoruz ki ticaret canlıysa, şehir nefes alır. Esnaf güçlüyse sokaklar hayatla dolar. Üretim destekleniyorsa kalkınma her zaman yerelden başlar.”

Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle devam eden festivalde, standlar gezildi.

Ticaret Festivalinde Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Fuaye Alanı’nda “Atatürk Ordu’da” ve “Geçmişten İzler: Ordu Ticari Hayatı” başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.

Açılışın ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda ise Türkiye'nin önde gelen marka temsilcilerinin Ordu’da buluştuğu Perakende Zirvesi gerçekleştirildi.

Perakende Zirvesine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve iş insanları katıldı.

Zirvede Trendyol, Oplog, Gen Türkiye ve The Purest Solutions yöneticileri tarafından dijitalleşme, sürdürülebilirlik, lojistik teknolojileri ve yerli girişimcilik üzerine sunumlar yapıldı.

Dört gün sürecek festival boyunca Tayfun Gürsoy Etkinlik Alanı ve Akyazı Sahil Etkinlik Alanı başta olmak üzere birçok noktada konserler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve alışveriş alanları ziyaretçilere açık olacak. Tüm etkinlikler halka ücretsiz olacak.