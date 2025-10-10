YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Altınordu İlçesi Karşıyaka Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Yaman Kutlu Gümüş, sınıf başkanlığı seçiminde, "Başkan olursam Vali Muammer Erol’u sınıfımıza getiririm” sözünü yerine getirdi.

Okulda sınıf başkanı seçilen Yaman Kutlu Gümüş’ün davetine icabet eden Vali Erol, 680 öğrencinin eğitim ve öğretimini sürdürdüğü Karşıyaka Ortaokulunu ziyaret ederek, 7/C sınıfı öğrencisi Yaman’ı tebrik etti, sınıf başkanlığı görevinde başarı dileğinde bulundu.

Öğrencilerin hatırını sorarak sohbet eden Vali Erol, öğrencilere derslerine çok çalışmalarını, kendilerini iyi yetiştirmelerini, vatana, millete faydalı birer birey olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

6 Ekim 2025 tarihinde Yaman Kutlu Gümüş’ün kendisini ziyaret ederek, Valilik makamında ağırladığını söyleyen Vali Erol, “Ziyarette, sınıf başkanlığına aday olduğunu, arkadaşlarının teveccühüyle seçildiğini, arkadaşlarına da seçilmesi halinde ‘Sayın Valimizi sınıfımıza davet etme’ sözü verdiğini dile getirdi. Sınıf başkanı seçildiği takdirde okuluna geleceğimi ifade etmiştim. Bizler de bu davete icabet ederek okulumuza ziyarette bulunduk. Bugün de sözümüzü yerine getirdik ve öğrencimizin sınıf arkadaşları ile birlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık.” dedi.

Karşıyaka Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Yaman Kutlu Gümüş ise Vali Muammer Erol’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu, duygulandığını ifade etti ve biriktirdiği harçlıklarını sınıf başkanlığı seçiminde kullandığını sınıf başkanlığı görevini de başarıyla yerine getireceğini belirtti.

Vali Muammer Erol daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu’nun da bulunduğu programda Karşıyaka Ortaokulunda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.



Vali Muammer Erol, “Çocuklarımızın yetiştirilmesinde büyük fedakârlık gösteren siz değerli öğretmenlerimiz sizlere şükranlarımızı sunuyoruz, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.