Vali Erol: Son 1 yılda olay sayılarında %9.4 azalış olmuştur

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Vali Muammer Erol, ilimiz genelinde 2025 yılının ilk 7 ayında asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı kapsamında bugün basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Erol, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin, 2025 yılının ilk 7 ayında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yaşananları basın mensupları ile paylaştı.

Vali Erol, ”Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, İlimiz genelinde 2024 yılı ile 2025 yılı ilk 7 ayı kıyaslandığında: Konut Dokunulmazlığının İhlali %5, Kasten Öldürme %50, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma %3.1, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma %19.3, Cinsel Taciz %28.4, Hakaret %26.1, Çocuğun Cinsel İstismarı %33.8, Kasten Yaralama %4.7 ve Tehdit %6.3 oranında azalmıştır. Cinsel Saldırı 2024’te 32 iken, 2025’te 40 olay meydana gelmiştir. 2024 yılı ile 2025 yılı ilk 7 ayı kıyaslandığında olay sayılarında %9.4 azalış meydana gelmiştir. 2024 yılı Temmuz ayında aydınlatma oranı %99.8, 2025 yılı Temmuz ayında ise %99.9’dur. Güvenlik güçlerimize başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde ise,İlimiz genelinde 2024 yılı ile 2025 yılı ilk 7 ayı kıyaslandığında: Motosiklet Hırsızlığı %61.5, Evden Hırsızlık %35, İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık %17.3, Dolandırıcılık %15.1 oranında azalmıştır. Otodan Hırsızlık suçu 2024’te 8 iken 2025’te 9 olay, Yağma (Gasp) suçu 2024’te 31 iken 2025’te 33 olay, Oto Hırsızlığı suçu 2024’te 4 iken 2025’te 6 olay meydana gelmiştir. 2024 yılı ilk 7 ayı ile 2025 yılı ilk 7 ayı kıyaslandığında olay sayılarında %17.8 azalış meydana gelmiştir. 2024 yılı Temmuz ayında aydınlatma oranı %96.1, 2025 yılı Temmuz ayında ise %96.4’tür. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 1.411 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 3.569 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen Asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda; 220 adet tabanca, 126 adet av tüfeği, 128 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplamda 479 silah ele geçirilmiş, 552 şahıs hakkında işlem yapılmıştır” dedi.

“2025 yılı içerisinde meydana gelen intihar olaylarında, 2025 yılı ilk 7 ayında toplam 29 intihar olayı meydana gelmiştir. İntihar vakalarından 5 tanesi Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmiştir” diyen Vali Erol, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında; 2025 yılı ilk 7 ayında yapılan 262 operasyonda 421 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 37 şahıs tutuklanmış, 19 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlar sonucu; 1.704 paket sigara, 5.670 adet muhtelif kaçak emtia,12 adet sahte para, 34 adet tabanca, 1.749 adet fişek, 457 litre alkollü içki, 2.145 kilogram tütün, 279 adet belge, 135 adet muhtelif kazı malzemesi, 192 adet çek-senet, 133 adet tarihi eser ve 5.887.588 adet makaron ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 2025 yılı ilk 7 ayında; İmal ve Ticaret (TCK 188) kapsamında 96 operasyon gerçekleştirilmiş, 115 şahıs tutuklanmış, 38 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 708 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Muammer Erol, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 2 kilo 546 gram Esrar, 14 gram Kokain, 11 kilo 725 gram Metamfetamin, 1 kilo 59 gram Bonzai, 214 gram Skunk, 1 kilo 345 gram Bonzai Hammaddesi, 2 gram Amfetamin, 10 kök Kenevir, 4.654 adet Sentetik Ecza, 312 adet Ecstasy ve 3 adet Captagon, olmak üzere toplamda 16 kilo 905 gram ve 4.969 adet uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini, 2025 yılı ilk 7 ayında Siber Suçlarla Mücadele kapsamında ise Asayiş (2.152), Terör (57), Güvenlik (31), Siber (29), Narkotik (9), Kaçakçılık (6) ve Diğer (22) konularında suç unsuru tespit edilen toplam 2.306 şahıs/hesap hakkında işlem yapıldığını, Siber suçlar kapsamında Terörle İltisaklı 50 şahsın tespit edilerek, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 8 operasyonda 4 şahsın tutuklandığını, ayrıca çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 15 operasyon gerçekleştirilerek 3 şahsın tutuklandığını ifade etti.

Vali Muammer Erol, ”2025 yılı ilk 7 ayında Trafik Denetimleri kapsamında; 878.190 araç denetlenerek 100.439 araca işlem yapılmış, 4.866 Ticari Taksi denetlenerek 522 taksiye işlem yapılmış, 10.847 Okul Servisi denetlenerek 294 servise işlem yapılmıştır. Ayrıca 6.209 araca çakar denetimi yapılmış, 4 araca işlem gerçekleştirilmiştir.

İlimiz genelinde toplam 1.736 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 2.458 vatandaşımız yaralanmıştır. 2025 yılının ilk 7 ayında 109 patpat kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 177 vatandaşımız yaralanmıştır.” diye konuştu.



Vali Erol, “İlimizde trafiğe kayıtlı 105.153 adet otomobil, 45.320 adet kamyonet, 24.319 adet motosiklet, 10.416 adet minibüs, 7.134adet kamyon, 3.190 adet traktör ve 1.155 adet otobüs bulunmaktadır. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2025 yılının ilk 7 ayında 14 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 9’u kaza yerinde, 5’i ise hastanede hayatını kaybetmiştir. İlimizde meydana gelen trafik kazalarının %33.5’i motosiklet kazalarıdır” dedi.

2025 yılı ilk 7 ayında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında; İlimiz genelinde 2025 yılı ilk 7 ayı itibariyle “Geçici Koruma Altında” olan 790 Suriyeli göçmen bulunmaktadır. Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında 45 operasyon gerçekleştirilmiştir. 2023 Aralık ayı ile 2025 Temmuz ayı arasında 3.792 göçmene Kimlik Denetimi yapılmış ve 10 Düzensiz Göçmen tespit edilmiştir.İlimizde 1 adet Mobil Göç Noktası bulunmaktadır” diye konuştu.