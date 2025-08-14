Vali Erol, Ünye'de “Şehitler Bahçesi”nde düzenlenen programa katıldı

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Vatan uğruna şehit düşen ve teröre kurban giden isimleri yaşatmak için bir bahçe düzenlediklerini ve her ağaca bir şehit ismi vererek “Şehitler Bahçesi”ni oluşturduklarını söyleyen Yahya Karaoğlan, şehit aileleri ile bir araya gelen Vali Muammer Erol’a teşekkür etti.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Vali Erol, herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu ve “Her zaman sizlerin yanınızdayız” dedi.

Ünye Orta Camii Müezzin Kayyımı Muhammet Uslu tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan’ın yaptığı dua ile devam etti.

Daha sonra şehitlerimiz için oluşturulan ve 200 adet çeşitli ağaçların bulunduğu şehitler bahçesi gezildi.

Programda, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye Ticaret Odası Başkanı İrfan Akar, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi ve şehit aileleri hazır bulundu.

Vali Muammer Erol, şehit aileleri ile düzenlenen kahvaltı programının ardından doğal güzelliğiyle hayran bırakan Keş mahallesi sınırları içinde yer alan Kanyon Kazandibi Şelalesini de gezerek incelemelerde bulundu.