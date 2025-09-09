Vali Erol’dan önemli uyarılar!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, Valilik toplantı salonunda yapılan Eylül ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısının başlangıcında yaptığı basın açıklamasında, eğitim başta olmak üzere patpat kazaları, intihar vakaları konularında da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

“OKUL ÇEVRELERİNDE ÇOCUKLARIMIZA EN UFAK BİR KÖTÜLÜĞÜN GELMEMESİ NOKTASINDA GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERİYORUZ”

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Genelgesine değinen Vali Erol, “ Özellikle okul çevrelerindeki esnafın tek tek bilgilendirilmeleri adına, öğrencilerin alışveriş yapacağı iş yerlerinin gözden geçirilmesi, uğranılması, selam verilmesi, ne alıyor? ne satıyor? sorulması en azından böyle bir farkındalığın oluşturulması için gerekli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“Okul çevrelerindeki işyerlerini Kaymakam arkadaşlarımız ihmal etmesinler” diyen Vali Erol, “Her okulun emniyet, jandarma birimlerinden bir okul kolluk görevlisi belirlenmiş durumda. Bu görevlilerin de mutlaka okul yönetimleriyle, okul aile birlikleriyle paylaşılması, iletişim kapılarının açık tutulması önemli” şeklinde konuştu.

Vali Muammer Erol, ”Üzerinde hassasiyetle durmamız gereken şey; okul çevrelerinde herhangi bir şekilde çocuklarımıza en ufak bir kötülüğün dokunmasını engelleyecek ne varsa bildiğimiz, aklımıza gelen eksiksiz yapmamız gerektiği konusunda güvenlik birimlerimizin, velilerimizin hassasiyeti bulunuyor. Şehrimizin durumunun iyi olduğu, güvenlik seviyesinde en azından uyuşturucuya bağımlılıkla ilgili rakamlara baktığımızda çok canımızı sıkacak bir şey yok. Bu iyilik durumunun devam ettirilmesi gerekiyor. İnşallah arkadaşlarımızın bu konuda gayretlerini esirgememesi gerektiğini hatırlatmak istedim.” diye konuştu.

“YÜK TAŞIMA ARACI OLAN PATPATLAR NE YAZIK Kİ TOPLU TAŞIMA ARACI OLARAK KULLANILIYOR”

Konuşmasında, özellikle patlat kazalarına dikkat çeken Vali Erol, “Önceki aylarda sıklıkla dile getirdiğimiz yaz aylarında meydana gelen patpat kazaları da bu ayda epeyce canımıza mal oldu.” diyerek, Ordu’da bir yıl içerisinde 164 patpat kazasının meydana geldiğini ve 264 vatandaşın yaralandığını, 11 vatandaşın ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ağustos ayında patpat kazalarında artış yaşandığını belirten Vali Erol, yük taşıma aracı olarak kullanılan patpatların ne yazık ki bir toplu taşıma aracı olarak kullanıldığının altını çizdi.

Vatandaşların patpatları toplu taşıma vasıtası olarak kullanmaya kalktığında, üzücü sonuçlar yaşandığını, en son Ünye İlçesinde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, daha dikkatli olunmasını ve patpatların bir yük taşıma aracı olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

“İNTİHAR VAKALARINDA NE YAPABİLİRİZİ İHMAL ETMEYELİM”

İntihar olaylarında da Ağustos ayında artış yaşandığını söyleyen Vali Erol, “Keşke diğer asayiş olayları gibi tedbir alarak önleyebileceğimiz bir durum olsa da intihar olaylarını en azda tutabilsek. İntihar olaylarında, sebeplerine, yaş gruplarına ve işleniş sebeplerine baktığımızda geniş bir yelpaze var. İnşallah son olur. Son olması için düşünebildiğimiz çare nedir derseniz; olabildiğince insanların birbirlerine, en yakınlarından itibaren başlayarak sahip çıkması, birbirlerini anlayarak, açık, doğru iletişim kurarak bu tür sıkıntılı durumların oluşmasına engel olmak adına ne yapabiliriz hiç kimsenin ihmal etmemesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.