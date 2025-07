Vali Erol’dan önemli uyarılar!

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Vali Muammer Erol, 2025 yılının ilk 6 ayında meydana gelen asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili basın bilgilendirme toplantısının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“PATPAT ARAÇLARI TOPLU TAŞIMA VASITASI GİBİ KULLANILIYOR”

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve toplumda “patpat” olarak adlandırılan tarım araçlarının yol açtığı trafik kazalarına dikkat çeken Vali Erol, ”Patpatlar, ilimizin ve Karadeniz’in bir gerçeğidir. Şehit cenazesi için gittiğimiz Korgan ilçemizde patpat aracının kasasına 10 kişinin bindiğini ve toplu taşıma vasıtası gibi kullanıldığına şahit olduk. Patpatlar, bu coğrafyanın bir gerçeği. Yasaklayalım noktasında değiliz. Ancak, biraz daha insaf ve özen gösterilmesi mühim. O, yükle patpatı idare edebilmenin hele hele yayla yollarımızda, dağlık kesimlerde ve mahalle yollarında doğru dürüst sürüş ihtimali yok. Daha sonrasında ‘eyvah’ diyeceğimiz bir durum olmamalı” diye konuştu.

Patpatların diğer araçlarla yarış yaptığına vurgu yapan Vali Muammer Erol, ”Yarış asla olmamalı. Bu araçların bir kapasitesi var. Her yerde kullanılması doğru değil. Lazım olduğu işin dışında vasıta gibi kullanılmamak zarureti var. Diğer araçlarla yarış yapıyorsun yani bu olmaz bunu her yerde denetleriz. Her yerde kullanılıyor. İhtiyaç için kullanılıyor ama ne olur birazcık haddini aşmasın bunun da bir kapasitesi var. Lazım olduğu işin dışında kullanılır, duyarsızlık devam ederse daha çok kaza haberi alırız. Hiç iyi olmaz bunu da istemeyiz” dedi.

“İNTİHAR VAKALARINI ÖNLEMEDE HEP BERABER BİR GAYRET İÇİNDE OLALIM”

Toplantılarda özellikle intihar vakalarına dikkat çektiğini belirten Vali Erol, ”Maalesef intihar vakalarının sayısı artarak devam ediyor. Üzülerek ifade edeyim ki, 2025 yılının ilk 6 ayında 23 intihar vakası oldu. Bunun 5 tanesi de Haziran ayı içinde gerçekleşti. Toplumumuzun, insanlarımızın içinde bulunduğu psikolojik durumlar varsa sosyal, çevresel etkileri her birinin intihar vakaları bu noktada en yakınından başlanarak dikkate alınması ve herkesin birbirine sahip çıkması adına hep beraber bir gayretin içinde olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“YAZ AYLARINDA İLİMİZDE NÜFUS HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR”

Okulların kapanması, fındık sezonunun da yaklaşmasıyla birlikte Ordu’da nüfusun daha da artacağını, hem gurbette bulunan Orduluların memleket hasreti ile ilimize geleceklerini, hem de Ordu’nun artan turizm cazibesi dolayısıyla hareketlilik yaşanacağını belirten Vali Muammer Erol, hareketliliğin getirdiği en başta trafik ve asayiş olayları gibi riskler olduğunu, güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

“İLİMİZDEKİ TURİZM HAREKETLİLİĞİNİ TERSİNE DÖNDÜRECEK YANLIŞI YAPMAYALIM”

Vali Erol, turiste dönük hizmet verecek olan ticari mekanların, esnafların, otel ve umuma açık işletmecilerin turiste dönük, daha dikkatli, özenli faaliyet yapmaları konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Pozitif manadaki turizm hareketliliğini tersine döndürecek herhangi bir yanlışı hiç kimsenin yapmaması gerektiğinin altını çizen Vali Erol, gelen turistler ilimizden ayrıldığında, “ ‘Ordu’yu görüp de hayran olmamak mümkün değil. İnsanları da böyle güzel hizmet veriyorlar’ diyebilsinler. Bunu dedirtmek noktasında hepimizin görev ve sorumluluğu bulunuyor. Turizm açısından iyi bir izlenim bırakmak önemli” diye konuştu.