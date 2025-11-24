İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, , İstanbul'daki eğitimde ikili eğitimin yüzde 20'lere düştüğünü ifade ederek, 'Öğretmen ihtiyacımız neredeyse yok denecek kadar azaldı' sözlerini sarf etti.

Vali Gül'ün bu iyimser tablosuna karşın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, ülkedeki eğitim krizinin ve öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetin boyutlarını sert rakamlarla gözler önüne serdi.

'AKP ÖNCESİ ATANAMAMIŞ ÖĞRETMEN 68 BİN, ŞU AN DA 1 MİLYON'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AKP iktidarının 23 yıllık döneminde öğretmenlerin yaşadığı hak kayıplarını ve sayısal enkazı şu sözlerle açıkladı,

'AKP iktidara geldiğinde 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısı bugün 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen, özlük haklarından mahrum bırakılarak "devletin kaçak işçisi" gibi çalıştırılıyor. Bu öğretmenler asgari ücret seviyesinde maaş alıyor, emekli olma hakları yok ve mevsimlik işçi muamelesi görüyorlar.'

Özçağdaş, iktidarın seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını vurgulayarak, öğretmen atamalarındaki adaletsizlikleri eleştirdi. Özçağdaş, 'Mülakat kaldırılacak sözüne rağmen, 1.611 öğretmen mülakat mağduru yapıldı.

Bu yıl sadece 15 bin atama duyurusu yapıldı. Bu kontenjanın 11.345'i sadece 5 branşa ayrılırken, geriye kalan 71 branşa yalnızca 3.655 kontenjan verildi.

'ÖĞRETMEN MAAŞLARI ERİDİ'

Öğretmenler, en iyi ihtimalle 255 gün gecikmeyle, 1 Ocak’ta göreve başlayabilecek. 2002'de yeni başlayan bir öğretmen maaşı asgari ücretin 2 katıydı. Bugün maaşlar eridi, eğitim ödeneği asgari ücretin sadece yüzde 23'üne denk geliyor.

70 bin lira maaş alan bir başöğretmen emekli olduğunda maaşı 37.624 liraya (yüzde 53'üne) düşüyor. Maaşının yarısını kaybeden öğretmenler bu nedenle emekli olamıyor ve bu durum gençlerin atanmasının önünü tıkıyor.'