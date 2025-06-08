Vali Gül’den Çevik Kuvvet’e bayram ziyareti!

Kaynak: İHA

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde ziyaretlerine devam etti. Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Gül, polislerle bayramlaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gitti. Çevik Kuvvet personeliyle buluşan Vali Gül ve Emniyet Müdürü Yıldız, polislerle bayramlaştı. Vali Gül ve Yıldız, personelle sohbet etti.

Vali Davut Gül, bayram mesajında, "Hepinizin bayramını kutluyorum. 7/24 İstanbul'da görev yapıyorsunuz. Bayramlar hepimiz için çok kıymetli. Ama polis teşkilatı için bayramlar çoğu zaman ailelerden uzak ve 7/24 görevinin başında. Bu açıdan ben her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde hemşehrilerimiz huzurlu bir şekilde güvenli ve huzurlu bir şekilde bayramlarını geçiriyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selamını iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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