Vali Gül'den Darülaceze'ye bayram ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze'de huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlaştı. Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerine karanfil veren Vali Gül, onlarla sohbet edip bayramlarını kutladı. Vali Gül'e, AK Parti İstanbul milletvekili Derya Ayaydın, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam eşlik etti. Ziyaret sırasında gençler ve çocuklarla bayramlaşan Gül vatandaşlarla sohbet de etti.

'BAYRAMLARDA MUTLU OLUYORUZ'

Bayramlarda ziyaretçilerin gelmesiyle mutlu olduklarını söyleyen ve 14 yıldır Darülaceze'de yaşayan Ahmet Pişirici, "Sizleri görünce böyle bayramlarda, seyranlarda mutlu oluyoruz. Çocukluğumuz geliyor aklımıza. Seviniyoruz. Hediyeler geliyor sağdan soldan, mutlu oluyoruz. Hasret gideriyoruz. Burası böyle panayır gibi ama günlük. Siz gidince yine aynı kabuğumuza çekileceğiz. Bekleyeceğiz gelenleri, gidenleri, mutlu olalım diye" ifadelerini kullandı.

'NİCE BAYRAMLAR GEÇİRELİM'

Huzurevinde hayata yeniden tutunduğunu söyleyen Naime Birol ise, "Manevi kızım var, o gelebilir. Onun dışında başkası yok. Manevi kızım var. Eşiyle beraber onlar yalnızca gelir. Onlar dışında başkası yok. Mutlu bir yıl geçirelim. Nice nice bayramlar geçirelim. Birbirimizi kırmayalım.Ben burada dirilidim. Böyle değildim. Daha böyle çökmüştüm; ama burası huzurevi değil, gerçekten insanı canlandırıyor. Burada mutluyum" şeklinde konuştu.