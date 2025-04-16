Vali Gül'ün öğrencilere uyarısına Özgür Çelik'ten yanıt 'Aba altından sopa göstermek size yakışmaz'

Özgür Çelik, "Gençliğin güvenliğini önemsiyorsanız, kanunsuz emirle güvenlik güçlerimizle, gençlerimizin karşı karşıya getirilmesine göz yummamalısınız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarda yaptığı atamalara İstanbul dahil olmak üzere pek çok ilde öğrenciler yaptıkları gösterilerle tepki gösterdi. Cuma günü başlayan tepki gösterileri sürerken İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilere "Keşke dememek için dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Vali Gül'e yanıt ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Çelik, "Sayın Vali, sözüm ona müşfik tavır takınarak, gençlerimize aba altından sopa göstermek başta sizin gibi bir kamu görevlisine yakışmaz. Gençliğin güvenliğini önemsiyorsanız, kanunsuz emirle güvenlik güçlerimizle, gençlerimizin karşı karşıya getirilmesine göz yummamalısınız." dedi.

"GENÇLERİMİZE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEK BAŞTA SİZİN GİBİ BİR KAMU GÖREVLİSİNE YAKIŞMAZ"

Vali'nin "Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır." ifadesine yer verdiği mesajını alıntılayarak şu sözlerle yanıt verdi.

"Sayın Vali, sözüm ona müşfik tavır takınarak, gençlerimize aba altından sopa göstermek başta sizin gibi bir kamu görevlisine yakışmaz. Gençliğin güvenliğini önemsiyorsanız, kanunsuz emirle güvenlik güçlerimizle, gençlerimizin karşı karşıya getirilmesine göz yummamalısınız.

Gençliğin geleceğini önemsiyorsanız, eğitim-öğretim yılının ortasında onları öğretmenlerinden koparacak işlere kalkışanların, yüzlercesini haksız yere, bayramda ailesinden ayrı şekilde cezaevlerinde tutanların bürokratı değil, milletin bürokratı olmalısınız."

"SİZİ KIYMETLİ MİLLETİMİZİN BÜROKRATI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'fikri hür vicdanı hür nesil yetiştirme hedefini' hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Gençliğin hayallerini önemsiyorsanız, onların vatanlarında anayasal haklarını kullanmalarına, “fikri hür vicdanı hür” bireyler olmalarına engel olmamalısınız.

Ülkemizin sınırlarını koruma görevi layıkıyla yerine getirilmezken, demokratik hakkını kullanan lise öğrencilerine “suçlu” muamelesi yapılmaması gerektiğini en azından bizim kadar bildiğinizi umuyorum. Biz, siyasi parti temsilcileri olarak öğrencilerimizi şiddetten korumak, kolluk güçleriyle karşı karşıya kalmalarını önlemek için yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.

Sayın Vali, sizden de bu tür açıklamalarla süreci siyasileştirmek yerine, milletimizin anayasal haklarını güvenli bir şekilde kullanabilmesi için üzerinize düşen sorumlulukla davranmanızı bekliyoruz. Sizi, gençlerimizin geleceğini çalan baskıcı bir yönetimin bürokratı değil, kıymetli milletimizin bürokratı olarak görmek istiyoruz."

VALİ GÜL NE DEMİŞTİ?

Vali Gül liselilere yaptığı uyarıda "Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim…" demişti.