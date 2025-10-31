29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gala gösterimi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yapımcılığını gazeteci-yazar Özlem Özdemir’in, yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan’ın üstlendiği belgesel, Cumhuriyet Bayramı’na anlamlı bir armağan olarak, Muğlalılarla buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen gala gösterimine, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Lale Aytaman, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan "Vali Hanım" belgeseli, Lale Aytaman’ın 1991-1996 yılları arasında Muğla Valiliği görevinde bulunduğu dönemi ve bunun ötesinde; azmi, cesareti ve öncülüğüyle dolu yaşam öyküsünü konu alıyor. Belgeselde Vali Aytaman, görev süresinde karşılaştığı zorlukları, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyi ve valilik döneminde hayata geçirdiği projeleri kendi anlatımıyla izleyiciye aktarıyor.

"KADINLARIN TEMSİLCİSİ VE BU CUMHURİYETİN BİZE VERDİĞİ EN BÜYÜK ARMAĞANDIR"

"Vali Hanım" belgeselini izlemeye gelen seyirciler, görüşlerini şu sözlerle aktardı:

- Nimet Sarı: "Lale hanım gibi bir valimiz olduğu içi gurur duyuyoruz. Belgeselin ilk defa Muğla’da gösterilmesi de bizler için çok heyecan verici. Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ediyoruz."

- Sunniye Sancak: "Türkiye’nin ilk kadın Valisi olan Lale Aytaman’ın Muğla’da görev yapması çok büyük bir onur. Kadınların temsilcisi ve bu cumhuriyetin bize verdiği en büyük armağandır valimizle gurur duyuyoruz. Ahmet Başkanımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz."

"Cumhuriyetimizin güçlü kadınları, aydınlık bir geleceğin teminatı olmaya devam edecekler"

Menteşe Belediye Başkanı Aras, "Valimiz Lale Aytaman, kültür, sanat, kadın emeği konusunda çok güzel çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarla Muğla’yı ulusalda hatta tüm dünyada görünür kıldı. Cumhuriyetimizin güçlü kadınları her zaman aydınlık bir geleceğin teminatı olmaya devam edecekler" ifadesini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "İlk kadın valimiz Lale Aytaman’ın Muğla’da göreve başlaması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. İlk olan çok izlenir ama Lale Valim tüm önyargıları kırarak diğer bütün kentlerimizdeki valilerimizin de önünü açmıştır. Valimiz sadece vali olarak kalmadı hemen ardından parlamenter olarak da görev yaptı. Umarım bundan sonra da daha çok kadın valilerimiz, bakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız olur" diye konuştu.

"İSTİKLAL SAVAŞI’NI DA BÖYLE KAZANMIŞTIK"

Belgeselin başrolü Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, "Muğla’ya 1991 yılında ayak bastığımda hissettiğim heyecanı ve gururu şu anda yeniden yaşıyorum. Muğla’ya indiğim andan itibaren sahiplenme duygusunu sonuna kadar hissettim. O duygu bana, ‘Mutlaka başaracaksın’ hissini verdi. Başarmalıydım, çünkü arkamdan kadınların gelmesini istiyordum. Kadın da erkek de bu Cumhuriyet’e çok şey borçluyuz. Ne zaman kadın ve erkek el ele verirsek, işte o zaman milletimizin üzerinde bir millet göremiyorum. İstiklal Savaşı’nı da böyle kazanmıştık. Atatürk o ruhu yakalamıştı; biz de o ruhu yeniden yakalamalıyız" dedi.

"VALİLİK, DEVLET YÖNETİMİNDE AKLIN VE VİCDANIN BULUŞTUĞU YERDİR"

Muğla Valisi Akbıyık ise şunları söyledi:

"Bugün burada, Türk kamu yönetimi tarihine ilham veren bir ismin, ülkemizin ilk kadın valisi Sayın Lale Aytaman’ın hayatını konu alan 'Vali Hanım' belgeselinin ilk gösterimi için bir aradayız. Valilik, devlet yönetiminde aklın ve vicdanın buluştuğu yerdir. Bu görev; kültürden sanata, bilimden eğitime, sağlıktan spora kadar hayatın her alanına dokunan, toplumun her kesiminde iz bırakan bir sorumluluktur. Bu görevi bir kadın üstlendiğinde ise, adaletin yanına zarafet, duyarlılık ve insan merkezli bir bakış açısı da eklenir. Sayın Aytaman’a, ülkemize ve Muğla’mıza kazandırdığı değerli hizmetler için şükranlarımı sunuyorum."