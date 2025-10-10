YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, ilçe ilçe sürdürdüğü “Muhtar Buluşmaları” programı kapsamında Eskil ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Vatandaşın sesine en yakın temsilciler olan muhtarlarla istişarelerde bulunan Vali Kumbuzoğlu, “Kaynakları verimli ve etkin kullanacağız. Şeffaf olacağız, işimizi iyi yapacağız.” dedi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Eskil ziyaretinde ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret ederek göreve yeni atanan Kaymakam Harun Uzar’dan ilçe hakkında detaylı bir brifing aldı. Vali Kumbuzoğlu, Kaymakam Uzar’a yeni görevinde başarılar dileyerek ilçedeki hizmetlerin vatandaş memnuniyeti odaklı sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Aksaray Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Muhtar Buluşmaları” programı; Vali Yardımcısı Samet Öztürk, Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Güneş, İl Genel Meclis Üyeleri ve birim amirlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Kumbuzoğlu, kamu kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için temel altyapı, eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerine öncelik veriyoruz. Kaynakları verimli ve etkin kullanarak en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden başlayacağız.” dedi.

Muhtarların, mahalle ve köylerin sorunlarının çözümünde kilit bir rol oynadığını vurgulayan Vali Kumbuzoğlu şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızın eksiklik ve ihtiyaç duyduğu hizmetleri bu toplantılarda sizlerin dile getirmesi çok önemli. Bu sayede önceliklerimizi belirleyip, kamu imkanlarını doğru şekilde yönlendirebiliyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız. Şeffaf olacağız, işimizi iyi yapacağız. Köylerimizin sorunlarını kamu imkanlarını en etkin şekilde kullanarak çözüme kavuşturacağız.”

Programın sonunda söz alan köy ve mahalle muhtarları, bölgelerindeki yol, içme suyu, sağlık ocağı, eğitim ve tarımsal destek konularındaki taleplerini Vali Kumbuzoğlu ve beraberindeki heyete iletti. Vali Kumbuzoğlu, iletilen her konunun ilgili kurumlarca değerlendirileceğini ve çözümler için gereken adımların atılacağını ifade etti.

Vali Kumbuzoğlu’nun ziyaretinin sonunda, muhtarlar buluşmasının “katılımcı yönetim anlayışının” güzel bir örneği olduğu vurgulandı. Toplantıda; vatandaşın taleplerinin yerinde tespit edilmesi, kaynakların doğru planlanması ve hizmetin her aşamasında ortak aklın işletilmesi gerekliliği öne çıktı.