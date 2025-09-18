Vali Kumbuzoğlu gaziler ve aileleriyle buluştu

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentteki gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. İl protokol üyelerinin de katıldığı kahvaltı programı, Uluırmak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Baro Başkanı Elçin Mevlüt Düzgün, birim amirleri, siyasi parti temsilcileri ile gaziler ve aileleri katıldı.

VALİ KUMBUZOĞLU: “GAZİLER TÜRK MİLLETİNİN KORKUSUZ KAHRAMANLARIDIR”

Programda konuşan Vali Kumbuzoğlu, gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu’nun şehit ve gaziler sayesinde Türk Yurdu hâline geldiğini vurguladı.

Vali Kumbuzoğlu, “Dünyada, Anadolu toprakları kadar şehit ve gazi barındıran başka bir coğrafya yoktur. Hiçbir milletin kültüründe ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ anlayışı kabul görmemiştir. Eğer Anadolu Türk Yurdu olmuşsa, bu tamamen şehit ve gazilerimizin sayesindedir.” dedi.

“AKSARAY HER İLÇESİYLE VATAN MÜCADELESİNDE VAR”

Vali Kumbuzoğlu konuşmasında, tarihte azınlıkla çokluğu yenmiş Türk Milleti’nin kahramanlık mirasını hatırlattı. Konuşmasında şunları kaydetti:

“Kanlarımız döküle döküle, canlarımız düşe düşe bu toprakları vatan kıldık. Eğer bir milletin toprağı şehitlerin kanıyla yoğrulmuş, gazilerin nefesiyle korunmuşsa, o milletin istiklalini hiçbir fırtına sarsamaz. İşte Aksaray da Anadolu’nun özü olarak böyledir. Kore gazilerimiz, Kıbrıs gazilerimiz, 15 Temmuz gazilerimiz ve terörle mücadele gazilerimiz var. Mevzu vatan ise Aksaray her zaman ve her yerde vardır. Böyle bir şehrin valisi olmak benim için büyük bir gurur vesilesidir.”

MİLLETVEKİLİ ALTINSOY: “GAZİLERİMİZ MİLLETİMİZİN AYDINLIK MEŞALESİDİR”

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy da yaptığı konuşmada gazilerin milletin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Altınsoy, “Vatan ve milletin mukaddesatı için adeta ölümü selamlayan milletimiz her türlü zalim haine karşı dik durmuştur. Kahraman gazilerimiz, milletimizin aydınlık meşalesi ve övünç madalyamızdır. Tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

DUA VE SOHBETLE PROGRAM SON BULDU

Program, İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından yapılan dua ile sona erdi. Ardından Vali Kumbuzoğlu, gaziler ve aileleri ile yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti, onların taleplerini ve duygularını dinledi.

Vali Kumbuzoğlu’nun vurguladığı gibi, Aksaray’da şehit ve gaziler her zaman hatırlanacak, onların mirası genç nesillere aktarılacaktır.