Vali Kumbuzoğlu: “Okullarımız evlerimizden daha güvenli olmalı”

Aksaray / Metin Kurt

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Minibüsçüler Servisçiler Dernek Başkanı Veysel Öztürk, muhtarlar dernek başkanları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından sunumlar yapıldı. Okulların mevcut durumları, alınan önlemler ve ihtiyaç duyulan ek tedbirler değerlendirildi. Hassas konumdaki okullarda, özellikle öğrenci giriş-çıkış saatlerinde ilave güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Vali Kumbuzoğlu, tüm okullarda güvenli eğitim için okul yönetimleri ve güvenlik güçlerinin işbirliği içerisinde çalışacağını vurgulayarak; “Şüpheli şahıslara, zehir tacirlerine, istismarcılara kesinlikle göz açtırılmayacak, asla müsamaha gösterilmeyecek. Güvenlik birimlerimiz 7/24 esasıyla görevde olacak” dedi.

“ÖNCE GÜVENLİK, HER ŞEYDEN ÖNCE GÜVENLİK”

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” sözünü hatırlatan Vali Kumbuzoğlu, güvenlik tedbirlerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Güvenliğin tesis edilmediği bir yerde güzel şeylerden bahsetmek beyhudedir. Onun için ‘Önce güvenlik’ diyoruz. Okullarımız, evlerimizden daha güvenli olmalı. Çünkü çocuklarımız bizlere birer emanet. Servislerden okullara yakın iş yerlerine, öğrencilerin sık bulunduğu park ve bahçelere kadar her alan kontrol altında olacak. Çat kapı denetimler yapılacak, okul kantinlerinden lavabolara kadar her yer gözden geçirilecek.”

AİLE VE ÖĞRETMEN DUYARLILIĞI VURGUSU

Çocukların internet ortamında korunması, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için ailelerin ve öğretmenlerin duyarlılığının büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Kumbuzoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın güvenli ve huzurlu bir eğitim yılı geçirmeleri için hep beraber gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

SORUNLAR DİNLENDİ, ÇÖZÜMLER İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Toplantının sonunda okul idarecileri ve okul aile birliği başkanları söz alarak sorun, ihtiyaç ve eksiklikleri dile getirdi. Vali Kumbuzoğlu, aktarılan konuların ilgili kurumlarca hızlıca çözülmesi için talimat verdi.