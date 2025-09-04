Vali Kumbuzoğlu: Sanayi Sitesi Aksaray’ın üretim gücüdür

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentin ekonomik hayatının kalbi konumunda olan Yeni Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

1600 işyerinin faaliyet gösterdiği sanayi sitesinde yapılan ziyarete, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mahmut Akkuş, Ticaret İl Müdürü Ünal Aksoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alirıza Sözeriyim ile Madeni Sanatkârlar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Murat Tekin de katıldı.

Vali Kumbuzoğlu, sanayi sitesinde dükkan dükkan gezerek esnaflarla buluştu, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. İşletme sahipleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Vali, “Sanayi siteleri sadece üretim merkezleri değil, aynı zamanda kentin istihdamına, ekonomisine ve sosyal hayatına yön veren en önemli yapılardır. Burada emeğin, alın terinin ve ustalığın değeri vardır.” dedi.

ESNAFIN SORUNLARI DİNLENDİ

Ziyarette işyeri sahipleri; elektrik altyapısından yol düzenlemelerine, işçi temininden sosyal alan ihtiyaçlarına kadar farklı konularda taleplerini dile getirdi. Vali Kumbuzoğlu, bu sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordineli çalışacaklarını belirtti.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Aksaray’ın üretim gücünü artıran sanayi esnafının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Vali Kumbuzoğlu, “Bizim için esnafımızın her türlü talebi önemlidir. Sizler ürettikçe Aksaray büyüyecek, ülkemiz güçlenecektir. Devlet olarak daima yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

SANAYİ SİTESİ ŞEHRİN CAN DAMARI

Yeni Sanayi Sitesi’nin Aksaray’da binlerce kişiye ekmek kapısı olduğunu hatırlatan Vali, “1600 işyerinde sayısız usta, çırak ve çalışanımızla birlikte burası adeta kentin üretim üssüdür. Bugün burada gördüğümüz birlik, beraberlik ve üretim azmi geleceğe dair güven vermektedir.” şeklinde konuştu.