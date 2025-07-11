Vali Kumbuzoğlu’ndan sokak hayvanları için acil talimat

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda önemli bir konuya dikkat çekti: sahipsiz sokak hayvanları.

Toplantının ana gündem maddesi olan sahipsiz hayvanlar konusunda net ve kararlı açıklamalarda bulunan Vali Kumbuzoğlu, belediye başkanlarına ivedilikle harekete geçmeleri talimatını verdi. Vali Kumbuzoğlu, “Sokaklarda başıboş dolaşan hayvanlar hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de kendi yaşam hakları açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. Bu nedenle, bu hayvanların bir an önce toplanarak uygun koşullarda bakıma alınması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Vali Kumbuzoğlu, sahipsiz hayvanların Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanan Aksaray Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Yaşam Alanı’na teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu merkezde hayvanların sağlık taramaları, bakımları ve rehabilitasyon süreçleri profesyonel veteriner hekimler gözetiminde yürütülüyor.

Aksaray’daki tüm belediyelere düşen sorumluluğun altını çizen Vali, özellikle kısırlaştırma, aşı, kimliklendirme ve sahiplendirme konularında daha etkin çalışmalar yapılmasının önemini dile getirdi. Belediyelerden, kırsal ve merkez mahallelerde eş zamanlı tarama yapılmasını, kayıt altına alınan hayvanların güvenli biçimde Bakımevi’ne nakledilmesini istedi.

Toplantı sonunda Vali Kumbuzoğlu, bu sürecin insan sağlığı, kamu düzeni ve hayvan hakları açısından bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, sahipsiz hayvan sorununa karşı vicdani ve idari bir sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini belirtti.