Vali Muammer Erol’dan Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl dönümü için kutlama mesajı

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Vali Erol mesajında; "Dünya tarihini değiştiren büyük zaferlere sahip olan Milletimize, Anadolu’yu ebedi vatan yapan Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde, Büyük Selçuklu Devleti’nin İkinci Hükümdarı Sultan Alparslan’ı ve bu kutlu yolda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu büyük zaferle Anadolu Milletimize vatan olmuş, Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş ve sonrasında Osmanlı Devleti tarihin en büyük devletleri arasında yerini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna hatta günümüze kadar olan süreçte bu kutlu zaferin çok önemli payı vardır.

Malazgirt Muharebesi’ni kazandıran iman şuuru, zafere olan inanç ve kararlılıktır. Bugün de yine aynı şuurla Milletimiz vatanına sahip çıkmaktadır. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı değerlerle, hasletlerle, birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla geleceğe doğru ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu aziz toprakları bize yurt yapan ecdadımızın ve koruyan şehitlerimizin ruhu şad olsun, Türk Milleti’nin Zafer Haftası ve Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun" dedi.