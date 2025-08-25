Vali Muammer Erol’dan Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl dönümü için kutlama mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Vali Muammer Erol’dan Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl dönümü için kutlama mesajı

Ordu Valisi Muammer Erol, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü kutlayarak, Sultan Alparslan ve şehitleri rahmetle andı. Zaferin, Türk Milleti’nin Anadolu’yu ebedi vatan kılan destansı ruhunu yansıttığını vurguladı.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Vali Erol mesajında; "Dünya tarihini değiştiren büyük zaferlere sahip olan Milletimize, Anadolu’yu ebedi vatan yapan Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde, Büyük Selçuklu Devleti’nin İkinci Hükümdarı Sultan Alparslan’ı ve bu kutlu yolda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu büyük zaferle Anadolu Milletimize vatan olmuş, Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş ve sonrasında Osmanlı Devleti tarihin en büyük devletleri arasında yerini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna hatta günümüze kadar olan süreçte bu kutlu zaferin çok önemli payı vardır.

Malazgirt Muharebesi’ni kazandıran iman şuuru, zafere olan inanç ve kararlılıktır. Bugün de yine aynı şuurla Milletimiz vatanına sahip çıkmaktadır. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı değerlerle, hasletlerle, birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla geleceğe doğru ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu aziz toprakları bize yurt yapan ecdadımızın ve koruyan şehitlerimizin ruhu şad olsun, Türk Milleti’nin Zafer Haftası ve Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun" dedi.

Son Haberler
Göbek atarak ayakkabı çalan gençler kameraya yakalandı
Göbek atarak ayakkabı çalan gençler kameraya yakalandı
Ordu 2. OSB altyapı ihalesi sözleşme imza töreni yapıldı
Ordu 2. OSB altyapı ihalesi sözleşme imza töreni yapıldı
Bu uyanıklığı yapan sürücü cezayı yiyecek
Bu uyanıklığı yapan sürücü cezayı yiyecek
İzmir’de barajda kaybolan 15 yaşındaki çocuktan kötü haber geldi
İzmir’de barajda kaybolan 15 yaşındaki çocuktan kötü haber geldi
Aziziye’de trafik kazası: 1 yaralı var
Aziziye’de trafik kazası: 1 yaralı var