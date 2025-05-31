Vali Şefik Aygöl’ün zor anları... Kelimeler boğazında düğümlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Vali Şefik Aygöl’ün zor anları... Kelimeler boğazında düğümlendi

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, dün yapılan Bilecik’in fethinin 726. yılı kutlamalarında ise adeta bir veda konuşması yaparken, duygu dolu anlar yaşadı ve zaman zaman kelimeler boğazında düğümlendi.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’e geldiği ilk günden itibaren "Bilecik’i herkes bilecek" diyerek hizmete bu slogan ile başlayan Vali Şefik Aygöl, vermiş olduğu sözü büyük ölçüde yerine getirdi. Özellikle Pelitözü Gölpark mesire alanında yapılan çalışmalar alanın tamamen çehresini değiştirirken, yine şehrimize kazandırdığı Endrobil 365 ExtremPark pisti ile de ilimizin adının ülke çapında duyulmasına büyük katkı sağladı.

Vali Aygöl, bu çalışmalarının yanı sıra, Gölpazarı Meryem Dağını yamaç paraşütü sporuna kazandırarak bu alanda da ilimizin adının ülke ve dünya çapında duyulmasını sağladı. Aygöl her ortamda 1 yıl daha Bilecik’te kalacağını söyleyerek çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyor iken geçtiğimiz gün yayınlanan atama kararnamesi ile sadece kendisini değil bütün Bilecik halkına şaşırtan bir karar ile Tunceli Valisi olarak arandı.

Vali Şefik Aygöl hali hazırda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA) tarafından desteklenen ve büyük önem verdiği Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi isimli güdümlü proje ile Gölpazarı’nda bulunan Beş Göller bölgesinin Bilecik turizmine kazandırılması için çalışmalar yürütüyordu.

Bilecik’in fethinin 726. yılı kutlamalarında yaptığı konuşmada özellikle Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi projesine vurgu yapan Vali Aygöl, bu projeyi tamamlamadan Bilecik’ten ayrılacak olmanın içinde bir ukde olarak kalacağını söylerken oldukça duygulandığı görüldü. Söz konusu projenin tamamlanması ile ilgili yeni atanan vali Faik Oktay Sözer’e talimat verildiğini anlatan Şefik Aygöl, projeyi Bilecik halkına, Belediye Başkanı ve ilgili bürokratlara emanet ettiğini söyleyerek tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Konuşması boyunca oldukça duygusal anlar yaşayan Vali Aygöl zaman zaman duraksayarak konuşmakta zorlandı. Konuşmasına ara verdiği anlarda ise kutlamalara katılanlar tarafından yoğun bir destek alkışı ile karşılaştı. Göreve geldiği 2 yıl içinde Bilecik halkı ile kurduğu güçlü bağ ile unutulmayacak valiler arasında yerini alan Şefik Aygöl, konuşmasının sonunda Bileciklilerden helallik isteyerek teşekkür etti.

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