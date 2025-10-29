YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.
Cumhuriyetin ilanının 102. yılı kutlamaları dün Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunumu ile başladı. Kutlama programı kapsamında bugünde Vali Faik Oktay Sözer tarihi Valilik binasındaki makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.
Valilik binasındaki programından ardından Vali Sözer ve protokol üyeleri Şeyh Edebali Üniversitesi stadına geçerek burada düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerine katıldı.