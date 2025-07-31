Vali Sözer: Bilecik’te 82 farklı ürün yetişmekte olup, 10 coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik’te 82 farklı tarım ürünü yetiştirilmekte olduğunu belirten Vali Sözer, tarım alanlarının, şehrin toplam yüzölçümünün yaklaşık %30’unu oluşturduğunu söyledi.

2025 yılı projeleri kapsamında, 11 proje için toplam 23.040.000 TL kaynak ayrıldığını anlatan Vali Sözer, 2024 yılında projelerden 2.257 çiftçinin faydalandığını da sözlerine ekledi.

Vali Sözer üretimde Türkiye sıralamaları açısından Bilecik’in, şerbetçi otu üretiminde 1., cevizde 3., Marulda 4., ayvada 5., kara buğdayda 6., şeftali ve nektarinde 7. sırada bulunduğunu vurguladı. Sözer Bilecik’e ait 10 adet coğrafi işaretli ürün bulunduğunu da hatırlattı.

Vali Sözer’in İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretinde ayrıca tarımsal kalkınmayı destekleyen mevcut çalışmalar ve çiftçilere yönelik destek programları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.