YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı kapsamında hayata geçirilen Çerkeşli Soğuk Hava Deposu Projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Proje; Çerkeşli Soğuk Hava Entegre Tesisi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından %50 hibe desteğiyle hayata geçirilirken, toplam 19 milyon TL yatırım bedeli ve 9,6 milyon TL hibe tutarıyla Bilecik tarımına önemli bir katkı sundu.

495 tonluk ürün depolama kapasitesine sahip tesis sayesinde Osmaneli ve çevre köylerde üretilen meyve ve sebzeler korunarak depolanacak, üreticilerin ürünlerini mevsimsel fiyat farklarından etkilenmeden satabilmeleri sağlanacak.

Soğuk hava deposunun açılışı yapılan dua ve ardından kurdele kesilmesi ile yapıldı.

Açılışa Vali Faik Oktay Sözer'in yanı sıra Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur ve diğer ilgililer katıldı.