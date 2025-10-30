YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısına katıldı.
Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Vali Sözer ile birlikte İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Abay Ali Vanlı da katıldı.
Toplantıda ülke genelindeki güvenlik konuları değerlendirilirken, Vali Sözer’de Bilecik’teki güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Toplantı sonunda Bakan Yerlikaya illerdeki güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasının önemine vurgu yaptı.