YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde devam eden Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette yapımı devam eden 50 yataklı Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Sözer’e ziyaretleri sırasında Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut da eşlik etti.

İncelemeler sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alındı. Söğüt’e kazandırılacak olan yeni devlet hastanesi ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması hedefleniyor.