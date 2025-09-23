Vali Sözer kapalı pazarı ziyaret etti

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, haftanın ilk günü her hafta pazartesi günleri kurulan kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Esnafın taleplerini dinleyen, vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, pazartesi mesaisine vatandaşların arasında başlamanın mutluluğunu paylaştı.

Vali Sözer ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Kapalı pazarda esnafımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Samimiyetleri, muhabbetleri ve güler yüzleri için hepsine teşekkür ediyorum. Rızkının peşinde emek veren tüm esnafımıza bol kazanç, vatandaşlarımıza bereketli alışverişler diliyorum.” dedi.

