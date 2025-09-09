Vali Sözer küçük sanayi esnafını ziyaret etti

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer küçük sanayi esnafını ziyaret etti.

Vali Sözer küçük sanayide bulunan esnafların dükkanlarını gezerek hayırlı işler diledi, onlarla sohbet etti. Sözer, küçük sanayi sitesi ziyaretinde aynı zamanda esnafların isteklerini de dinleyerek notlar aldı.

Sözer ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldik. Esnafımız; alın teriyle helal kazancın ve paylaşmanın en güzel temsilcisidir. Esnaf, şehrimizin kalbi, milletimizin bereket kapısıdır. Onların güler yüzü, fedakârlığı ve samimiyeti toplumumuzun en sağlam harcıdır. Kıymetli esnaflarımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.