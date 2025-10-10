YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Kooperatifçilik” temasıyla düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampının üçüncü gün programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Kooperatifçilik” temasıyla düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampının üçüncü günü Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan kooperatifçilik temalı tiyatro gösterisi sahnelendi, resim sergisi açıldı ve kamp süresince yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, etkinlik sonunda öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Ayrıca Vali Sözer, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle öğretmenler odasında bir araya gelerek eğitim çalışmaları üzerine sohbet etti.