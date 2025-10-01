Vali Sözer Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut’u ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2025 yılı plan ve faaliyetleri ele alındı.

Başta orman yangınlarının ardından yapılan planlama ve ağaçlandırma çalışmaları olmak üzere, orman varlığının korunması ve sürdürülebilir işletilmesi, silvikültür uygulamaları ve gençleştirme faaliyetleri, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araç-gereç kapasitesi ve alınan önlemler, orman yolları, yol kenarı temizliği ve ormancılık altyapı tesisleri, ORKÖY projeleriyle köylülerimize sağlanan destekler ve izin–irtifak süreçleri ve ormancılık gelirlerinin takibi, hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.

Vali Sözer, Bilecik’in orman varlığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını ifade ederek, özellikle orman yangınları sonrasında yürütülen ağaçlandırma ve rehabilitasyon faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

