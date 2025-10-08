YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde eğitim gören polis adayı öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Vali Sözer, mesleğe adım atmaya hazırlanan genç polis adaylarına başarılar dileyerek, “Devletine sadakatle hizmet eden her bir polisimiz, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Vali Sözer, POMEM Müdürü Suat Günbey’i de ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.