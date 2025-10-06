Vali Sözer salça kazanın başına geçti

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sarıyazı Köyü’nde düzenlenen domates hasadına katıldı. Kazanının başına geçen Vali Sözer köy halkı ile birlikte salça yaptı.

Bilecik genelinde 14.400 dekar alanda sofralık, 2.608 dekar alanda ise salçalık domates üretimi yapılmakta olup; yıllık toplam üretim 115 bin 833 tona ulaşıyor. Bu üretimde en büyük payı 10.660 dekar alanla Osmaneli ilçesi alıyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sarıyazı köyündeki domates hasadının ardından salça yapan vatandaşların yanına giderek kazanın başına geçti

Bilecik’te adeta bir kültür olan salça yapımı, vatandaşların sofralarını bereketlendiren önemli bir üretim faaliyeti olarak öne çıkıyor.

Vali Sözer burada yaptığı açıklamada, “Tarladan sofraya uzanan emeğin en güzel simgelerinden biri de Bilecik’teki salça kültürümüzdür. Salça yapmak, sadece bir üretim değil; Bilecikli olmanın, bu toprağın kültürünü yaşatmanın da bir gereğidir. Bugün Sarıyazı’daki hemşehrilerimizle bu kültürü birlikte yaşattık.” İfadelerini kullandı.