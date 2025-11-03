YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 8,3 kilometrelik Hamidiye–Bolatlı–Beşevler köy yolu sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor.

Vali Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde inceleyerek Sebahat Teyze ile birlikte finişerin başına geçti.

Vali Sözer incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Hamidiye–Bolatlı–Beşevler hattında yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandığında, Beşevler’den Söğütçük’e kadar 14,6 kilometrelik kesintisiz sıcak asfalt ulaşımı sağlanacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Beşevler Köyü sakinlerinden Sebahat Teyze ve beraberindekilerde çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek başta Vali Faik Oktay Sözer olmak üzere İl Özel idaresi çalışanlarına teşekkür ettiler.