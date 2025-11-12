YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşün askeri karo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın Bilecik’te ikamet eden ailesine taziyelerini sundu.

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi kargo uçağında 20 Mehmetçığimiz şehit oldu. Mehmetçiklerin şehit haberleri ülkemizde büyük bir üzüntüye sebep olurken ailelerine de şehadet haberleri ulaştırıldı.

Bilecikli şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın şehadet haberi de Bilecik’te ikamet eden ailesine Vali Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ve İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Vali Sözer, Şehidin babası Ali Ongan ile annesi Hatice Ongan’a şehadet haberinin iletilmesinin ardından taziyelerini sundu. Sözer şehit babasının yanında yer alarak destek oldu.