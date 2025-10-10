YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Suriye’nin Azez/Melkiye Askerî Üs bölgesinde havan saldırısı sonucu şehit olan kahraman Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in aziz hatırası için düzenlenen mevlid programına katıldı.

Programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Şehit Abdülhamit Bilgen Dualarla yâd edildi.

Mevlid programına şehidin ailesi ve yakınları ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Sözer program sonunda şehit Abdülhamit Bilgen’in ailesine sabırlar dileyerek, “Aziz şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.