Vali Sözer yangından etkilenen köyleri ziyaret etti

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ



Vali Sözer, yangından etkilenen Selçik, Ciciler, Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı Borcak, Medetli ve Hüyük köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sözer, sahada görev yapan ekipler ve vatandaşlarla birlikte büyük bir dayanışma örneği sergilediklerini vurgulayarak, bu birlik ve beraberlik duygusunun, bizi her zaman ayakta tutan en güçlü yanımızdır olduğunu söyledi.

Vali Sözer ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, “Yangının ardından köylerimizi tek tek ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Zor bir süreçten geçtik, ancak sahada görev yapan ekiplerimizle, vatandaşlarımızla birlikte büyük bir dayanışma ve mücadele örneği sergilendi. Bu birlik ve beraberlik duygusu, bizi her zaman ayakta tutan en güçlü yanımızdır. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.