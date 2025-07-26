Vali Sözer yangından etkilenen köyleri ziyaret etti

Kaynak: Haber Merkezi
Vali Sözer yangından etkilenen köyleri ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli’nin yangından etkilenen köylerini ziyaret ederek vatandaşları geçmiş olsun dileklerini iletti.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Vali Sözer, yangından etkilenen Selçik, Ciciler, Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı Borcak, Medetli ve Hüyük köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

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Vali Sözer, sahada görev yapan ekipler ve vatandaşlarla birlikte büyük bir dayanışma örneği sergilediklerini vurgulayarak, bu birlik ve beraberlik duygusunun, bizi her zaman ayakta tutan en güçlü yanımızdır olduğunu söyledi.

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Vali Sözer ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, “Yangının ardından köylerimizi tek tek ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Zor bir süreçten geçtik, ancak sahada görev yapan ekiplerimizle, vatandaşlarımızla birlikte büyük bir dayanışma ve mücadele örneği sergilendi. Bu birlik ve beraberlik duygusu, bizi her zaman ayakta tutan en güçlü yanımızdır. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

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