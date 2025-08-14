Vali Sözer yeni atanan Komutanlara iade-i ziyarette bulundu

BİLECİK / SERHAT KAYA

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik’e yeni atanan Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı’ya iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Yayınlanan son kararname ile Tuğgeneral Yusuf Aslan Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı, Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ise İl Jandarma Komutanı olarak atanmışlardı. Her iki komutanda atama sonrası görevlerine başladı. Komutanlar Bilecik’te ilk ziyaretlerini de Vali Faik Oktay Sözer’e gerçekleştirmişti.

Vali Sözer Komutanların kendisini ziyaret etmelerinin ardından iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette kurumlarda yürütülen çalışmalar ve bölgedeki güvenlik faaliyetleri ele alındı.