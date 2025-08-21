Vali Sözer’in Pazaryeri temasları!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Sözer ilk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e iade-i ziyarette bulundu. Başkan Tekin’den Pazaryeri’nde yürütülen belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer daha sonra ilçede geçtiğimiz aylarda hizmete giren kapalı yüzme havuzu ve spor salonuna geçerek tesislerde antrenman yapan sporcularla bir araya geldi. Gençlerimizin spora yönelmesi ve modern tesislerde yetişmesi için yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Vali Sözer, “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Buradan Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezine geçen Vali Sözer, Pazaryeri’nde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Toplantıda, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri ele alınarak köy ve mahallelerde öncelik taşıyan konular masaya yatırıldı, çözüm odaklı çalışmaların hızla hayata geçirilmesi için gerekli talimatlar verildi.

Sözer toplantıda muhtarlarla sürdürülen güçlü iş birliğinin, hizmetlerin daha verimli ve kısa sürede vatandaşlara ulaştırılmasında büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Sözer’in muhtarlarla buluşmasında kendisine Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk de eşlik etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer daha sonra Pazaryeri’nde yaşayan Kıbrıs Gazisi İbrahim Bar’ı evinde ziyaret etti. Vali Sözer ziyarette “Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan abideleridir.” diyerek tüm gazilerimize sağlıklı ömürler diledi.

Sözer Pazaryeri programının son bölümünde ilçede faaliyet gösteren bir seramik fabrikasını ziyaret etti. Fabrika yetkililerinden üretim süreçleri ve yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Sözer, çalışanlarla da sohbet ederek kolaylıklar diledi.