Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Sözer, Söğüt ziyareti kapsamında çarşı esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Esnafla sıcak sohbetler gerçekleştiren Vali Sözer, talep ve görüşlerini de dinledi.

Vali Sözer, Bilecik’te “Yılın Ahisi” seçilen ayakkabı tamircisi Enis İnönlü’yü de iş yerinde ziyaret etti. Sözer, ahilik kültürünün temsilcisi olarak gösterdiği özveri ve dürüst çalışma anlayışından dolayı İnönlü’yü tebrik etti.

Vali Faik Oktay Sözer programı kapsamında Söğüt Devlet Hastanesine giderek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sözer, hastalarla yakından ilgilenirken, sağlık çalışanlarına da görevlerinde kolaylıklar diledi.